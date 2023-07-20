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Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости

1. «Ференцварош» Станислава Черчесова сенсационно вылетел в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, крупно проиграв дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3).

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