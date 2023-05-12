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Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ

Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ

Организм человека – многогранная и сложная система, в которой все взаимосвязано. Порой проблемы одного органа тянут за собой целый спектр других недугов.

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