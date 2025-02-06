Сушка одежды в помещении кажется безобидным и привычным процессом, особенно в холодное время года или при неблагоприятных погодных условиях.
Почему в помещении опасно сушить вещи после стирки
Комментарии
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НR
Надежда Rudi
В квартире итак воздух сухой от батарей, поэтому никакой плесени не будет.
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19 час.
Владислав Ильмер
Если я правильно понял автора, то надо запретить и комнатные увлажнители воздуха. Или влажность от белья вредна, а влажность от комнатного увлажнителя полезна?
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18 час.
АМ
Алиса Майская
Автор ссылается на Англию, (на острове очень сырой климат и отсутствие центрального отопления). В российских условиях, когда в квартирах зимой жарче чем летом, все эти советы выглядят смешно и неуместно.
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2 час.
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