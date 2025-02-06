Почему в помещении опасно сушить вещи после стирки

НR Надежда Rudi В квартире итак воздух сухой от батарей, поэтому никакой плесени не будет.

Владислав Ильмер Если я правильно понял автора, то надо запретить и комнатные увлажнители воздуха. Или влажность от белья вредна, а влажность от комнатного увлажнителя полезна?