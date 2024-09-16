«Соловьевская сетка репостит случайный канал в 122 подписчика». Соловьёв встал на защиту командира Пузика

Вчера вечером многие телеграм-каналы сообщили о задержании командира Игоря Пузика с позывным «Злой», которого обвиняют в гибели Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин», торговле наркотиками и гуманитарной помощью, а также в преступных схемах по армейскому имуществу с главой ДНР Денисом Пушилиным.