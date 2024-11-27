В России разработают закон о судостроении

В России приступили к разработке отдельного отраслевого закона "О судостроении". РБК ознакомился с документами, подготовленными к экспертному совету по развитию судостроительной промышленности и морской техники при комитете Госдумы по промышленности и торговле и при комитете по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей России.