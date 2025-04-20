Зачистка дворца Дар-уль-Аман

Командир 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерал-майор Иван Фёдорович Рябченко, поставил задачу десантникам 7-й парашютно-десантной роты «Полтинника» — зачистить дворец Дар-уль-Аман с целью устранения угрозы от противника и обеспечения безопасности нового руководителя Афганистана, Бабрака Кармаля.
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