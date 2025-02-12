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Добрый Мир

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Трамп подтвердил разговор с Путиным

Трамп подтвердил разговор с Путиным

2019 прочтений 3 дня назад Трампу заметили, что его неоднозначные ответы могут заставить людей думать, что он регулярно разговаривает с российским президентом, на что американский президент ответил, что «в этом есть смысл» Дональд Трамп.

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