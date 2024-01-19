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5 продуктов и напитков, которые помогают избавиться от неприятного запаха изо рта

5 продуктов и напитков, которые помогают избавиться от неприятного запаха изо рта

Если зубной щётки нет под рукой, попробуйте один из этих пяти продуктов и напитков, которые могут помочь избавиться от несвежего дыханияЛучший способ борьбы с неприятно пахнущими бактериями, которые любят размножаться во рту — это делать то, что ваш стоматолог говорил вам с тех пор, как вы научились говорить.

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