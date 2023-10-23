Новокузнечанин завоевал четыре медали на престижных международных соревнованиях

На спортивных Играх стран БРИКС, которые проходили в Дурбане (ЮАР), кандидат в мастера спорта России по спорту лиц с поражением ОДА Даниил Доманевский из Новокузнецка завоевал три золотых и одну бронзовую медаль в дисциплине «настольный теннис».