Новокузнечанин завоевал четыре медали на престижных международных соревнованиях

На спортивных Играх стран БРИКС, которые проходили в Дурбане (ЮАР), кандидат в мастера спорта России по спорту лиц с поражением ОДА Даниил Доманевский из Новокузнецка завоевал три золотых и одну бронзовую медаль в дисциплине «настольный теннис».
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