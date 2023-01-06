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Хавбек ташкентского «Локомотива» Соловьев против перехода РФС в АФК: «Азиатская Лига чемпионов – яма. Здесь совсем другой лимит – «3+1»

Иван Соловьев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. – Обсуждают ли в местных футбольных кругах возможный переход российского футбола в Азию? – Честно скажу, таких разговоров не слышал, но убежден: все футбольные люди хотели бы посмотреть на российские клубы в Азиатской лиге чемпионов.

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