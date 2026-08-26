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SPLETNIK

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Александра Митрошина пожертвовала 20 млн рублей на помощь участникам СВО, чтобы восстановить репутацию перед судом

Александра Митрошина пожертвовала 20 млн рублей на помощь участникам СВО, чтобы восстановить репутацию перед судом

31-летняя Александра Митрошина сама отдала своему юристу Алиса Волхововой, которая сейчас отбывает срок в колонии за мошенничество с деньгами блогерши, средства, чтобы та потратили их на благотворительность.

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