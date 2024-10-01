Сотрудника украинского военкомата оштрафовали на $20,6 за избиение мужчины

Садгорский районный суд украинского города Черновцы оштрафовал сотрудника территориального центра комплектования (ТЦУ), как на Украине называют военкоматы, на 850 гривен (около 20,6 доллара или 1,9 тысячи рублей) за удар по мужчине.
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