В правительстве РФ предложили изменить пропорции в строительстве недвижимости

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин предложил строить больше нежилой недвижимости. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на выставке «Россия» на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии