Без ущерба для здоровья: сколько яблок можно есть в день

Нутрициолог объяснила, кому могут быть вредны яблоки и сколько их можно съедать в день. Несмотря на то, что яблоки богаты антиоксидантами и способствуют улучшению здоровья сердца, ЖКТ, зубов и дёсен, снижают риск развития Альцгеймера, а также рака лёгких и толстой кишки, они могут быть полезны не всем.
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