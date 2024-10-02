Без ущерба для здоровья: сколько яблок можно есть в день

Нутрициолог объяснила, кому могут быть вредны яблоки и сколько их можно съедать в день. Несмотря на то, что яблоки богаты антиоксидантами и способствуют улучшению здоровья сердца, ЖКТ, зубов и дёсен, снижают риск развития Альцгеймера, а также рака лёгких и толстой кишки, они могут быть полезны не всем.