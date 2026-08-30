Песков: Путин, Трамп и Зеленский встретятся только для фиксации договоренностей

Саммит трех лидеров — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — возможен только после достижения договоренностей, а это довольно сложный процесс.
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