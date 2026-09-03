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'Crisis Preparedness': Dutch Move Billions In Gold Out Of US As Goldman Warns Of 'Geographic Concentration Risk'

'Crisis Preparedness': Dutch Move Billions In Gold Out Of US As Goldman Warns Of 'Geographic Concentration Risk'

'Crisis Preparedness': Dutch Move Billions In Gold Out Of US As Goldman Warns Of 'Geographic Concentration Risk' The Netherlands' central bank transferred nearly 90 metric tons of gold bars from the United States and Canada to Britain amid growing concerns of "increasing geopolitical unrest," according to CNBC.

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