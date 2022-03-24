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В Оренбурге прошла эвакуация студентов и преподавателей из ОГУ

В Оренбурге прошла эвакуация студентов и преподавателей из ОГУ

Студентов ОРУ попросили покинуть аудитории вуза в связи с поступившим сообщением о минировании. Уром 24 марта в здании на проспекте Победы по сигналу тревоги прошла эвакуация из корпусов вуза, в том числе студгородка, общежития, библиотеки и др.

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