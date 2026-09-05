Непал: 1344 человека погибли и 4898 человек остались пропавшими без вести, в том числе 606 иностранных граждан, по состоянию на утренние часы в округах Читван, Нувакот, Дхадинг и Расува провинции Багмати, в восточных районах Навалпараси провинции Гандаки, в районах Горкха и Танаху и в западном районе Навалпараси провинции Лумбини после наводнений и оползней.
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