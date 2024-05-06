20 имен и фамилий, которые добавляют в жизнь владельцев тонну шуток и щепотку перца

Редкие имена и фамилии могут стать поводом для эпичной истории, и в этом нет ничего удивительного. Но порой даже совершенно обычные Маши или Сережи попадают из-за своих паспортных данных в такие переплеты, что только диву даешься.
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