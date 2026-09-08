Haval запустил серийное производство внедорожников H9 в Калининграде

На заводе "Автотор" в Калининграде началось серийное производство внедорожника Haval H9. Модель оснащена современными технологиями и рамной конструкцией, предлагается в комплектациях "Премиум" и "Техно+".
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