«Мир от Трампа» начинает обретать контуры – и очень тревожные

Новому лидеру США волей-неволей пришлось обратиться к украинскому вопросу, после того как перед церемонией торжественного открытия главного собора Парижа состоялась пусть и мимолетная (менее 30 минут), но весьма знаковая его встреча с Макроном и Зеленским.