Заноза
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Заноза

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«Мир от Трампа» начинает обретать контуры – и очень тревожные

«Мир от Трампа» начинает обретать контуры – и очень тревожные

Новому лидеру США волей-неволей пришлось обратиться к украинскому вопросу, после того как перед церемонией торжественного открытия главного собора Парижа состоялась пусть и мимолетная (менее 30 минут), но весьма знаковая его встреча с Макроном и Зеленским.

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Комментарии
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людмила коптякова
Подведет, если мы поведёмся! Не друзья они нам и не партнеры.
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12 час.
Евгений Кузнецов
Есть такая поговорка-хрен редьки не слаще.
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12 час.
владимир рябченко
Онотоле пиши многократно слитно... и учи историю государства Российского... Так при царских дворах украинцев косяки... весьма достойных государственников... и даже РПЦ основал Прокопович... не сверкай глупостью...
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11 час.

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