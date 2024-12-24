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Newsweek сравнил российские и американские запасы тактического ядерного оружия. И вот, что вышло

Newsweek сравнил российские и американские запасы тактического ядерного оружия. И вот, что вышло

Журнал Newsweek  обращает внимание на интересную, в свете постоянного обмена яерными угрозами, тему: как российский арсенал тактического ядерного оружия соотносится с американским? Широкомасштабные учения России с применением ядерного оружия и ее выбор в пользу размещения систем в Белоруссии вновь привлекли внимание к запасам тактического ядерного оружия в Москве, отмечает издание.

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