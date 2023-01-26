«Осасуна» вышла в 1/2 финала Кубка Испании впервые за 18 лет. Тогда клуб дошел до финала

«Осасуна» обыграла «Севилью» (2:1) в 1/4 финала Кубка Испании. Клуб из Памплоны вышел в полуфинал турнира в 6-й раз в истории и впервые за 18 лет.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»
Свежие комментарии