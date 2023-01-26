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«Осасуна» вышла в 1/2 финала Кубка Испании впервые за 18 лет. Тогда клуб дошел до финала

«Осасуна» обыграла «Севилью» (2:1) в 1/4 финала Кубка Испании. Клуб из Памплоны вышел в полуфинал турнира в 6-й раз в истории и впервые за 18 лет.

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