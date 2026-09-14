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Тульские новости

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ЛДПР организовала военно-патриотическую выставку в Туле

ЛДПР организовала военно-патриотическую выставку в Туле

В ЦПКиО имени Белоусова Тульское отделение ЛДПР совместно с волонтерскими группами региона организовало выставку, на которой подробно рассказали о помощи нашим бойцам и провели мастер-класс для юных туляков.

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