Сенатор по кличке "Савелый"

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, сенатор от Тульской губернии Дмитрий Савельев подозревается к подстрекательству к убийству дважды судимого о партнера Сергея Ионова, но - как выясняется - с криминалом 1990-х связывают и самого Дмитрия Савельева, уроженца Нижнего Новгорода.