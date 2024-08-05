Сенатор по кличке "Савелый"

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, сенатор от Тульской губернии Дмитрий Савельев подозревается к подстрекательству к убийству дважды судимого о партнера Сергея Ионова, но - как выясняется - с криминалом 1990-х связывают и самого Дмитрия Савельева, уроженца Нижнего Новгорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии