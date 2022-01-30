Закон и Порядок

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Глава МИД Франции: Российская ЧВК «Вагнер» «просто грабит» Мали

Глава МИД Франции: Российская ЧВК «Вагнер» «просто грабит» Мали

По словам Ле Дриана, наёмники разграбляют природные ресурсы и охраняют военную хунту Фото: Global Look Press Жан-Ив Ле Дриан Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в очередной раз раскритиковал деятельность российских наёмников в Африке.

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