Глава МИД Франции: Российская ЧВК «Вагнер» «просто грабит» Мали

По словам Ле Дриана, наёмники разграбляют природные ресурсы и охраняют военную хунту Фото: Global Look Press Жан-Ив Ле Дриан Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в очередной раз раскритиковал деятельность российских наёмников в Африке.