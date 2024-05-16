"Ъ": туристический рынок Крыма начал восстанавление

После двухлетнего спада туристический сектор Крыма начал показывать признаки восстановления. Ожидается, что летом 2024 года количество туристов увеличится на 50–60% по сравнению с предыдущими годами, пишет издание "КоммерсантЪ".
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