В США восхитились мощью российского бомбардировщика Ту-95

9092 прочтения Россия развертывает новый усовершенствованный вариант бомбардировщика Ту-95 для реализации задач спецоперации на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM).
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