Копмейнерс забил 10 голов в 2 сезонах подряд. Среди хавбеков топ-5 лиг столько же лишь у Фодена, Беллингема и Грифо 

В воскресенье хавбек «Аталанты» сравнял счет в матче Серии А с «Миланом» (1:1). Среди полузащитников топ-5 лиг Европы по 10+ мячей в двух сезонах подряд на счету лишь еще у троих – у Фила Фодена («Манчестер Сити»), Джуда Беллингема («Реал»/«Боруссия») и Винченцо Грифо («Фрайбург»).