"Смертельно опасно". Врачи рассказали об операции на открытом сердце беременной на Алтае

Из сердца жительницы Кулунды удалили опухоль, которая могла привести к гибели в любой момент Подробности сложнейшей операции на открытом сердце беременной, которую провели в Барнауле в июне, рассказали в Минздраве Алтайского края.
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