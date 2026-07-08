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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Смертельно опасно". Врачи рассказали об операции на открытом сердце беременной на Алтае

"Смертельно опасно". Врачи рассказали об операции на открытом сердце беременной на Алтае

Из сердца жительницы Кулунды удалили опухоль, которая могла привести к гибели в любой момент Подробности сложнейшей операции на открытом сердце беременной, которую провели в Барнауле в июне, рассказали в Минздраве Алтайского края.

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