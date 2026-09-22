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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кваме Браун: «Леброн разрушает карьеры. Из-за его сына Далтон Кнехт не получил шанса раскрыться»

Бывший центровой НБА Кваме Браун заявил, что звездный форвард Леброн Джеймс негативно влияет на карьеры окружающих его игроков.

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