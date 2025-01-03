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SPORT24.ru

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«Ювентус» — «Милан». Видеообзор полуфинала Суперкубка Италии

«Ювентус» — «Милан». Видеообзор полуфинала Суперкубка Италии

В пятницу, 3 января, в Саудовской Аравии состоялся полуфинал Суперкубка Италии, в котором «Ювентус» проиграл «Милану» со счетом 1:2.

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