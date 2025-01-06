Байден перепутал дату первого саммита с Путиным

Президент США Джо Байден перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным во время выступления перед новыми членами конгресса от Демократической партии 5 января, заявив, что знаком с ним более 47 лет.
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