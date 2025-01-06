ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Не решать на такое время определённое,а вообще отнимать и сажать потому,что из-за таких водителей многие люди стали и...Юрист Спиридонова...
  • Фаина Юсупова
    Слушайте матов не хватает.Где родители этой девушки?Неужели не проверить своё дитё где она находиться с кем водиться ...В Ленобласти деву...
  • Фаина Юсупова
    Здоровья нашим спортсменам.Почему не как не раскрыли такое преступление что ли до сих пор это страно.Наш спортсмен ко...Неизвестные избил...

Байден перепутал дату первого саммита с Путиным

Байден перепутал дату первого саммита с Путиным

Президент США Джо Байден перепутал дату первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным во время выступления перед новыми членами конгресса от Демократической партии 5 января, заявив, что знаком с ним более 47 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх