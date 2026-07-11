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Газета.ру

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Real American Freestyle проведет первый турнир в России

Real American Freestyle проведет первый турнир в России

Президент Международной ассоциации бокса IBA и Председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России ФСБР Умар Кремлев и генеральный директор профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн договорились о проведении первого турнира лиги в России.

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