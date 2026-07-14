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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России заявили, что ЦБ не вправе "закрыть глаза" на стоимость топлива

В России заявили, что ЦБ не вправе "закрыть глаза" на стоимость топлива

В Центробанке рассчитывают на стабилизацию рынка и возврат инфляции к 4% к 2027 году Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин 14 июля заявил в официальном канале ЦБ в мессенджере "Макс", что регулятор не вправе игнорировать динамику цен на топливо и ожидания по инфляции.

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