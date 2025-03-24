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В Правительстве РФ сделали заявление о пунктах пропуска в Приморье и не только

В Правительстве РФ сделали заявление о пунктах пропуска в Приморье и не только

В ближайшие три года пункты пропуска в Приморском крае ждут перемены, сообщает PRIMPRESS. На ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу Правительство РФ направит почти 900 миллионов рублей.

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