«Давно такого не было»: местные паблики пишут о нескольких волнах воздушных атак на объекты в Харькове и окрестностях В ночь на 30 мая российские войска нанесли серию ударов по объектам противника.
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«Давно такого не было»: местные паблики пишут о нескольких волнах воздушных атак на объекты в Харькове и окрестностях В ночь на 30 мая российские войска нанесли серию ударов по объектам противника.
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