«А они огрызаются!»: новая волна мигрантов в РФ отличается дерзким нравом

Владимир Соловьев

ГОСАБАЙТЕРЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 90-Х, БЫЛИ НОРМАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ. А ЭТИ С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ, КАК БУДТО НЕ ОНИ У НАС, А МЫ У НИХ. А КАК ОНИ РУССКИХ ГНАЛИ В 90-Е ПОД СТРАХОМ УБИЙСТВА, МЕДВЕДЕВ, К КОТОРОМУ ДИАСПОРЫ ЛЕЗУТ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ, НЕ ПОМНИТ?! P.S. НА ВЫБОРАХ, ПРИ ЯВКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ МЕНЕ 40%, ЕДИНАЯ РОССИЯ НАБРАЛА ЧУТЬ БОЛЬШЕ 50% ГОЛОСОВ, ЭТО ПЯТАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. И ВОТ ОНИ ОПЯТЬ НА КОНЕ. ТА ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЧТО НЕ ПРИШЛА НА ВЫБОРЫ, СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 60%, А ЗНАЧИТ ОНИ ПРОТИВ ЭТОЙ ПАРТИИ. ОНИ ЗА ПАРТИЮ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЛ СТАЛИН! И ЭТО ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ НАМ МЕДВЕДЕВ БУДЕТ ГОЛОВУ МОРОЧИТЬ, В Т.Ч. С МИГРАНТАМИ!