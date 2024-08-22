Мордвичев идет! Киевские «мясники» готовятся завалить Покровск украинскими трупами

Константин Ольшанский 21 августа 2024 г., 13:03 La Libre: Сырский повторяет все ошибки Залужного, за которые того вышвырнули Российская группировка «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева готовится к решающей битве за Покровск.