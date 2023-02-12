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Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев

Ислам Махачев и Алекс Волкановски на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей.

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