Хотят обратно – на российский рынок планируют вернуться Hyundai, LG и Samsung Евгения КомароваНа фоне переговоров о завершении украинского конфликта Hyundai, LG и Samsung хотят вернуться на российский рынок.
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