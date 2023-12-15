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СК Белоруссии назвал сумму минимальных и максимальных взяток в стране

СК Белоруссии назвал сумму минимальных и максимальных взяток в стране

Следственный комитет Белоруссии рассказал об аппетитах отечественных коррупционеров.Так, по словам заместителя председателя Следственного комитета Анатолия Васильева, минимальная сумма взятки за прошлый год составила 15 белорусских рублей (менее 5-ти долларов США).

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