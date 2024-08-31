На Камчатке пропал вертолет с 22 людьми на борту

На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 19 пассажирами и тремя членами экипажа, сообщили в Росавиации. Воздушное судно осуществляло перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км от аэропорта, в 7:15 мск экипаж вертолета не вышел на связь.
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