На Камчатке пропал вертолет с 22 людьми на борту

На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т с 19 пассажирами и тремя членами экипажа, сообщили в Росавиации. Воздушное судно осуществляло перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км от аэропорта, в 7:15 мск экипаж вертолета не вышел на связь.