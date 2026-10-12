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Госдеп США расширил ограничения для дипломатов в Саудовской Аравии из-за хуситов

Госдеп США расширил ограничения для дипломатов в Саудовской Аравии из-за хуситов

Государственный департамент США в связи с эскалацией конфликта между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией ввел новые ограничения для своих дипломатов, работающих на территории королевства.

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