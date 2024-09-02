Глава МИД КНР призвал ЮАР вместе отстаивать справедливый миропорядок

Китай и Южно-Африканскую Республику связывают давние исторические традиции и общие ценности. Об этом в ходе переговоров в Пекине с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональдом Ламолой заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
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