По 50 000 рублей. Россиянам дадут разовую выплату от государства уже 21 октября

Россиянам рассказали о денежной выплате, которую начнут перечислять уже с 21 октября. Размер такого пособия будет доходить до 50 тысяч рублей, а получить деньги смогут те категории граждан, которые в этом больше всего нуждаются, сообщает PRIMPRESS.
Россиянам рассказали о денежной выплате, которую начнут перечислять уже с 21 октября. Размер такого пособия будет доходить до 50 тысяч рублей, а получить деньги смогут те категории граждан, которые в этом больше всего нуждаются, сообщает PRIMPRESS.
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