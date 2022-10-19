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По 50 000 рублей. Россиянам дадут разовую выплату от государства уже 21 октября

По 50 000 рублей. Россиянам дадут разовую выплату от государства уже 21 октября

Россиянам рассказали о денежной выплате, которую начнут перечислять уже с 21 октября. Размер такого пособия будет доходить до 50 тысяч рублей, а получить деньги смогут те категории граждан, которые в этом больше всего нуждаются, сообщает PRIMPRESS.

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