Русская весна

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Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, — Госдеп

Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, — Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии — это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил в воскресенье госдепартамент.

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