Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, — Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии — это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил в воскресенье госдепартамент.