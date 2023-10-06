Два человека погибли и один пострадал в жестком ДТП на территории Сызранского района

Очередная дорожная трагедия случилась утром 6 октября.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области примерно в 6:45 на 897 километре федеральный трассы М-5 “Урал” произошло столкновение двух транспортных средств.
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