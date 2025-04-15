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В Калуге к годовщине 80-летия Победы Центр "Viva Dance" представил творческий проект

В Калуге к годовщине 80-летия Победы Центр "Viva Dance" представил творческий проект

Центр хореографического воспитания "VIVA DANCE" вместе с педагогами, учениками и родителями 18-й школы представил зрителям военно-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественный войне.

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