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Планета Пульс

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Минобрнауки прорабатывает вопрос повышения стипендии студентам с детьми

Минобрнауки: идея повысить стипендии студентам с детьми до МРОТ проработана Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и согласования, заявила РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

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