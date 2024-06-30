Минобрнауки прорабатывает вопрос повышения стипендии студентам с детьми

Минобрнауки: идея повысить стипендии студентам с детьми до МРОТ проработана Инициатива о повышении стипендий студентов с детьми до уровня МРОТ финансово просчитана и проработана с министерством труда, но это вопрос договоренностей и согласования, заявила РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.